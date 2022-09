Rettungshubschrauber in Leonberg In den Streit um Christoph 41 kommt neue Bewegung

„Der Hubschrauber ist ein zentrales Glied in der Kette der Notfallrettung und ist für die gesamte Region von enormer Bedeutung. Auch für das künftige Flugfeldklinikum wird Christoph 41 eine Stütze sein“, so Landrat Bernhard. Seit 1986 ist der Helikopter am Kreiskrankenhaus in Leonberg beheimatet.