Rettungshubschrauber Christoph 41 Böblinger Kreistag pocht auf Standort Leonberg

Leonberg/Böblingen - Die Aussage des Böblinger Landrats Roland Bernhard war klar: „Wir sind auf den Rettungshubschrauber angewiesen!“ Auch die Fraktionen machten in der Kreistagssitzung am Montag keinen Hehl daraus, dass sie von den Plänen des Innenministeriums wenig hielten, den Hubschrauber mit der Kennung Christoph 41 auf die Achse Tübingen/Reutlingen zu verlegen. Bislang ist der rotweiß lackierte Eurocopter in Leonberg stationiert. Damit das so bleibt, hat der Böblinger Kreistag am Montag eine Resolution an das Innenministerium gerichtet.