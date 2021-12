Renningerin bekommt DRK-Ehrennadel 75 Jahre im Dienst für Menschen

Renningen - Es ist eine unglaublich lange Zeit, in der Irma Sigloch viel Kraft und Engagement in ihr Ehrenamt gesteckt hat: 75 Jahre Mitgliedschaft beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), die meiste Zeit davon zusätzlich zum aktiven Bereitschaftsdienst in leitender Funktion – eine Leistung, vor der man nur respektvoll den Hut ziehen kann. Doch für Irma Sigloch eigentlich nichts Besonderes: „Es ist für mich immer selbstverständlich gewesen, zu helfen, solange ich kann.“ Für ihr gesellschaftliches Engagement hat sie das Bundesverdienstkreuz am Bande, das DRK-Ehrenzeichen und, 2004, die Bürgermedaille der Stadt Renningen verliehen bekommen.