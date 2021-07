Renninger Wahrzeichen Auch ein unfertiges Glockenspiel kann geweiht werden

Renningen - Alles kann selbst der sonst so umtriebige Pfarrer Franz Pitzal nicht richten. Eigentlich hätte zu seinem 50-Jahr-Priesterjubiläum am Sonntagvormittag das neue Glockenspiel während des Gottesdienstes auf dem Platz vor der Mediathek in Renningen erklingen sollen. Doch mehr als sechs Glocken sind noch nicht fertig, was nach Auskunft von Bürgermeister Wolfgang Faißt am derzeitigen weltweiten Stahlmangel liegt. Ein Vertreter der Firma Perrot aus Calw, die das Glockenspiel baut, erklärte auf Nachfrage, er rechne noch mit mindestens drei Monaten bis zur Fertigstellung. „Nicht nur wegen Corona und der Suezkanalblockade – Stahl ist derzeit knapp“, sagte er.