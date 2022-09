Renninger Voltigierer Trainingslager mit Mehrfacheffekt

Zum anderen waren die Renninger im August für eine Woche in einem Trainingslager in der Nähe von Madrid in Spanien, wo sie zusammen mit Anja Traub (RV Schwaigern) trainierten, die sich dort auf die Deutsche Meisterschaft in Verden an der Aller vorbereitete und am Ende auf Rang elf landete.

Temperaturen von bis zu 41 Grad

Im Reitzentrum Montuenga mussten sich die Renninger Voltigierer mit Temperaturen von bis zu 41 Grad arrangieren. „Wir haben in der Regel morgens um 7 Uhr eine zweistündige Einheit gemacht und eine weitere am Abend von 19 bis 21 oder 22 Uhr – in 90 Prozent der Fälle im Freien“, berichtet Corinna Hoffmann.

Mit dem Aufenthalt in Spanien verfolgte die ehemalige Turnierreiterin aber nicht nur einen Trainingszweck, sondern wollte die Tradition eines Auslandsaufenthaltes zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls fortsetzen. „Wir machen so etwas alle vier Jahre. Vor acht Jahren waren wir in Seattle, vor vier Jahren in Los Angeles“, sagt die Abteilungsleiterin. Wegen der Coronapandemie habe man sich in diesem Jahr auf ein nicht ganz so weit entferntes Ziel in Europa verständigt. Ganz nebenbei lernte der Renninger Reiter-Nachwuchs auch noch entspannt etwas Spanisch. Hoffmann: „Die Spanier haben uns ihre Sprache beigebracht, wir ihnen Deutsch.“

Sie ist gespannt, wie die Renninger Voltigierer und Anouk Aniol vom RFV Leonberg, die ebenfalls den Sprung zu den Deutschen Juniorenmeisterschaften geschafft hat, in Berlin abschneiden werden. Ihrem Sohn Nils empfiehlt sie, seinen Auftritt vor allem zu genießen und die Erwartungshaltung nicht allzu hoch anzusetzen. „Für ihn sind Deutsche Meisterschaften eine Premiere, und er tritt als 13-Jähriger gegen 17- und 18-Jährige an, die schon Erfahrungen bei Europameisterschaften gesammelt haben.“