Renninger Tennistalent Rückhand und Athletik sind Trümpfe

Renningen - Bis ins Viertelfinale hat es Matwej Popov beim Jugend-Cup in Renningen und Rutesheim geschafft. Nach zwei Siegen in den ersten beiden Runden – unter anderem gegen den an Nummer sieben gesetzten Sydney Peter Zick (TC Rutesheim) – scheiterte der Qualifikant letztendlich an dessen Vereinskollegen Samuel Braun mit 1:6 und 5:7. „Er hat mir die Bälle solide lang an die Grundlinie gespielt, während meine zu kurz waren“, analysiert der 14-Jährige im Rückblick.