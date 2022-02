Renninger SPD-Politiker Gerhard Kicherer verlässt den Gemeinderat

Natürlich waren es insbesondere die Schulprojekte und Projekte für Kinder und Jugendliche, die ihm besonders am Herzen lagen. „Der Einsatz einer Jugend- und Schulsozialarbeit war mir zum Beispiel sehr wichtig. Inzwischen ist das glücklicherweise ein Selbstläufer, aber gerade am Anfang gab es da richtige Widerstände im Gemeinderat, überhaupt einen ersten Jugendsozialarbeiter einzustellen.“ Dass es noch während seiner aktiven Zeit im Gremium gelungen ist, die Riedwiesensporthalle, die wegen der Kosten so oft aufgeschoben wurde, auf den Weg zu bringen, freut ihn sichtlich.

„Die Krönung wäre ja noch das Lehrschwimmbecken gewesen“, sagt er. „Aber da hätte ich noch einige Jahre dranhängen müssen“, ergänzt er mit einem Augenzwinkern, aber auch mit spürbarer Enttäuschung. „Das Thema habe ich immer wieder eingebracht.“ Dass er den Antrag am Ende jedes Mal wieder zurückziehen musste, sei schon zum Running Gag geworden. „Mir ist klar, dass das ein Heidengeld kostet. Und damit meine ich nicht mal die Baukosten, sondern vor allem die Folgekosten. Aber wir haben die Aufgabe, Kindern das Schwimmen beizubringen. Da kommt der Schulleiter in mir durch.“ In der Zwischenzeit sei die Riedwiesensporthalle aber wichtiger gewesen, „es ist schön, dass wir da noch einen Deckel draufmachen konnten“.

Die Kollegen im Gremium wird er am meisten vermissen

Die positivsten Erinnerungen an seine Zeit im Gemeinderat verbindet er vor allem mit den Menschen. „Das ist schon eine Renninger Besonderheit, dass es im Rat nie irgendwelche Zwistigkeiten gab und die Fraktionen nie so richtig über Kreuz waren.“ Dabei gehe es nicht darum, dass jede Entscheidung einstimmig und ungefiltert durchgehe. „Gemeint ist vielmehr, dass wir häufiger den Fall hatten, dass innerhalb einer Fraktion unterschiedlich abgestimmt wurde.“ Die Kollegen aus dem Gremium nicht mehr regelmäßig zu treffen, „das tut mir am meisten weh“.

Ein Trost ist ihm, dass er mit der 21-jährigen Mika Sharif eine sehr junge Nachfolgerin bekommen hat. „Ich kannte sie ja schon als Vorsitzende des Jugendgemeinderats, und sie hat sehr vernünftige Ansichten“, sagt Gerhard Kicherer. „Das sind nicht immer die Ansichten des alten Kicherer, aber das muss ja auch nicht sein“, ergänzt er schmunzelnd.