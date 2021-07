Schwimmclub Renningen Der Verein wächst mit seinen Bauten

Ohnehin ist der 1951 gegründete Renninger Schwimm-Club ein etwas anderer Sportverein. Zwar gab es in den Anfängen auch Leistungsschwimmer, doch diese betrieben schon früh – mangels eines Hallenbades in Renningen – eine Kooperation mit den Wasserfreunden Leonberg. Stattdessen wurde der Fokus immer mehr auf den Jugend- und Breitensport gelegt, heute beschränkt sich der namengebende Schwimmsport auf die Kinderschwimmschule, die der RSC in Rutesheim anbietet. Daneben haben sich Volleyball und Freizeit-/Gesundheitssport als eigene Abteilungen etabliert.