Renninger Schwimm-Club Der RSC ist mehr als ein Schwimm-Club

Lesen Sie hier: Vom Nichtschwimmer zur Wasserratte

Seine Schwimmschule gründete der RSC formell 1967. Der Unterricht mit heute mehr als 300 Schwimmschülern pro Jahr ist immer noch ein wesentlicher Bestandteil des Vereinsangebots. Um einen Platz in einem Schwimmkurs zu bekommen, müssen Interessenten bis zu einem Jahr warten. Und Corona hat die Lage alles andere als verbessert. Leistungsschwimmen gibt es beim RSC schon lange nicht mehr. Die mangelhaften Trainingsmöglichkeiten vor Ort mit dem Freibad lassen ein strukturiertes, erfolgreiches Schwimmtraining nicht zu.

Wassergymnastik im Freibad

Seit zehn Jahren läuft die Kooperation mit der Rutesheimer Theodor-Heuss-Schule in der Kleinschwimmhalle. Die RSC-Übungsleiter unterstützen die Sportlehrer der Schule beim Schwimmunterricht. Meist übernehmen die RSC-Trainer die Nichtschwimmer und weniger geübten Schüler, während der Rest der Klasse bei seinem Lehrer bleibt. Wassergymnastik bietet der Club in den Sommermonaten im Renninger Freibad seit 20 Jahren an.

Eine weitere Abteilung bilden die Volleyballer, die seit 1972 das Vereinsleben bereichern. Mit fünf Erwachsenen-Mannschaften sowie Kinder- und Jugendteams nehmen sie am Wettkampfbetrieb teil.

„Ich freue mich sehr über diese überaus positive Entwicklung des Vereins”, sagt der Vorsitzende Jürgen Moll zufrieden über die vergangenen Jahrzehnte. „Ich bin glücklich, dass ich die Geschicke des RSC in einem außerordentlich guten Zustand in jüngere Hände legen kann.” Moll hat bereits vor zwei Jahren angekündigt, bei der diesjährigen Mitgliederversammlung nicht mehr für einen Vorstandsposten zur Verfügung zu stehen. Er ist seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich im Verein tätig, davon 14 Jahre als Chef.