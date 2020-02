Renninger Schlüsselgesellschaft Prunksitzung bricht den Garderekord

Renningen - Sage und schreibe 72 Tänzerinnen stehen in diesem Jahr bei der Prunksitzung der Renninger Schlüsselgesellschaft vor ihrem Publikum, es ist ein neuer Rekord. Alle zusammen passen nur beim Einmarsch auf die Bühne in der Stegwiesenhalle, beim Gardetanz braucht jede von ihnen deutlich mehr Platz. Aber beim gemeinschaftlichen Schautanz von Rittergarde und Präsidentengarde schaffen es dann doch 30 von ihnen, ihre Show „Im Land der Ägypter“ optimal zu präsentieren. Da werden Mumien im Schlabberlook lebendig neben in Gold und edles Kobaltblau gekleideten Pharaonen, und beide Gruppen vereinen sich in imposanten Hebefiguren. Es ist einer der Höhepunkte an diesem Abend in der voll besetzten Halle vor bestens gelauntem Publikum.