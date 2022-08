Renninger Naturtheater Wetter und Corona stresst Theatermacher

Hitzeschlacht und Regenwetter

Dabei hatten alle Beteiligten vor und hinter der Bühne nicht nur mit Wetterkapriolen zu kämpfen, sondern auch mit der Corona-Pandemie. „Wir mussten die Spätvorstellung am 5. August nach 40 Minuten wegen eines Gewitters mit Regen abbrechen“, berichtete Dietmar Eger. So etwas passiere in jeder Saison ein-, zweimal. Schließlich haben weder die Bühne noch der rund 750 Plätze umfassende Zuschauerraum eine Überdachung. Auf der anderen Seite plagte auch die Hitze dieses Sommers nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Schauspieler. „Bei einer Sonderprobe am Abend hatten wir einmal noch 36 Grad“, erinnert sich der Vereinschef. Das käme in den letzten Jahren immer öfter vor, so Eger. „Ende Juli, Anfang August haben wir in der Regel die meisten Zuschauer, wenn da etwas ausfällt, ist es schlecht“, weiß Dietmar Eger aus seiner 30-jährigen Erfahrung als Vereinsvorsitzender.