Renningen - Es gibt Traditionen, gegen die hat offenbar nicht einmal Corona eine Chance: Wie die katholische Kirche in Renningen ankündigt, wird Tony Marshall zu einem Gottesdienst an die Renninger Krippe in der Martinuskirche in Malmsheim kommen. Auch ein besonderer Gottesdienst mit den Sternsingern ist geplant. Da wegen der Corona-Pandemie die Platzkontingente streng begrenzt sind, ist eine schriftliche oder telefonische Anmeldung erforderlich.