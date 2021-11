Renninger Krippe Pitzal geht – und eine Tradition endet

Franz Pitzal wurde 1936 in Iglau in Tschechien geboren. Zehn Jahre später kam er mit seiner Familie als Vertriebener nach Leinzell, wo er zur Schule und in der Uhrenfabrik Bifora in die Lehre ging. Sein Wunsch, in seinem Beruf mehr mit Menschen zu tun zu haben, und schließlich das unerwartete Angebot, ins Ambrosianum nach Cannstatt zu gehen, um anschließend Theologie zu studieren, ebneten seinen Weg ins Priesteramt. Nach einer kurzen Zeit als Pfarrer in Kornwestheim wurde er nach Renningen beordert, um dort für zwei bis drei Wochen den bisherigen Pfarrer zu vertreten. Aus diesen drei Wochen wurden letztlich 48 Jahre.