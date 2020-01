Renninger Krippe Ministerin plädiert für Gemeinsamkeit und Respekt

Ein Himmel in Reserve

Erhielt Susanne Eisenmann für ihre Rede viel Beifall, so erntete Bürgermeister Wolfgang Faißt anschließend zusätzlich noch einige Lacher. „Unsere Renninger Krippe ist jetzt ins Schwabenalter gekommen“, sagte er mit Hinweis auf das 40-­jährige Bestehen dieser schon längst zur Institution gewordenen Veranstaltung in der Rankbachstadt. Beim Aufbau der Krippe habe man festgestellt, dass der blaue Stoff, aus dem der Himmel gebildet wird, an manchen Stellen zerrissen und löchrig war. Also habe Pfarrer Pitzal neues Material bestellt, das aber nicht mehr rechtzeitig kam. So reparierten die Aufbauhelfer den alten Stoff und montierten ihn. Deswegen sei Franz Pitzal wohl der einzige Pfarrer weltweit, der noch einen Himmel in Reserve habe, sagte Faißt mit einem Augenzwinkern.