Renninger Krippe Günther Oettinger wirbt für mehr Weitblick

Renningen - Er kann nicht mehr zählen, wie oft er schon bei uns an der Krippe war, und ich auch nicht“, sagte Pfarrer Franz Pitzal mit Blick auf seinen Gast am Samstagabend in der katholischen Martinuskirche. Der CDU-Politiker, ehemalige Ministerpräsident und bis 2019 EU-Kommissar Günther Oettinger ist während der 41 Jahre, in denen die Krippe nun besteht, immer wieder als Gastredner nach Malmsheim gekommen. „Wir dürfen gespannt sein, was ein Mensch, der so mitten im Weltgeschehen steht, uns für das kommende Jahr zu sagen hat“, begrüßte der katholische Pfarrer seinen langjährigen Wegbegleiter aus Ditzingen.