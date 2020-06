Renninger Haushalt Der Rat ist skeptischer als die Verwaltung

Doch was wären die Folgen, wenn die Finanzen tatsächlich so einbrechen, wie von manchen Ratsleuten befürchtet? An den bevorstehenden Großprojekten jedenfalls hielten alle weitgehend fest. Bei der zehn Millionen Euro teuren Riedwiesensporthalle zogen allein die Freien Wähler explizit einen weiteren Aufschub in Betracht, sollte sich die finanzielle Lage extrem verschlechtern.