Renninger Gemeinderat Ernsthaft Politik für junge Leute machen

Die Erwachsenen der Zukunft

Die Politik, die heute im Gemeinderat gemacht wird, betrifft auch die Generation von morgen. „Also euch, die Erwachsenen der Zukunft“, richtet Faißt das Wort an den JGR. Ihm ist es wichtig, dass sich die Generationen austauschen und der Dialog gepflegt wird. Er wünscht sich ein öffentliches Engagement von den Jugendlichen, um nicht nur Wünsche zu äußern und Ideale vorzutragen, sondern auch um Kritik zu üben und Fragen zu stellen. Zudem hofft er darauf, dass durch den JGR auch ein Stück weit Interesse an der Kommunalpolitik geweckt wird. Der Paragraf 41a, der die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik von Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg regelt, ist daher auch fest in der Renninger Gemeindeordnung verankert.