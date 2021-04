Renninger Gemeinderat beschließt Haushalt Von Kinderarmut bis zu Verkehrsvisionen

Lesen Sie hier: SPD rückt Kinderarmut in den Fokus

Der Erste Beigeordnete Peter Müller brachte als Kompromiss den Verein für Jugendhilfe ins Gespräch, der in der Stadt bei der Schul- und Jugendsozialarbeit tätig ist. Man wolle klären, ob dieser andere Tätigkeiten zugunsten des beantragten Projekts für zwei Jahre reduzieren könne.

„Armutszeugnis“ für den Ausschuss

Dennis Metzulat (SPD) nannte das Abstimmungsergebnis im Ausschuss ein „Armutszeugnis“. Er richtete einen „dringenden Appell“ an das Gremium, dem Antrag zuzustimmen oder mindestens dem jetzt vorgeschlagenen Kompromiss. Nach weiterer Diskussion schlug der Bürgermeister Wolfgang Faißt vor, den Antrag zurückzustellen und mit dem Verein für Jugendhilfe das weitere Vorgehen zu klären.

Frauen für Renningen hatten beantragt, in der Verwaltung einen „Kümmerer“ zum Thema Barrierefreiheit zu benennen. Laut der Verwaltung ist die Wichtigkeit dieses Themas erkannt, und man ziehe bei Planungen einen externen Fachmann hinzu. Ein zusätzlicher Kümmerer in der Verwaltung sei nur mit Stellenaufstockung machbar, dafür fehle aber das Geld. Resi Berger-Bäuerle insistierte auf einen Ansprechpartner in der Verwaltung. Der Bürgermeister verwies schließlich auf den Stadtbaumeister Hartmut Marx und seine Mitarbeiter.

CDU hat Visionen fürs neue Rathaus

Mit „Visionen“, so Wolfgang Steudle, wartete ein Antrag der CDU auf, die prüfen lassen will, ob beim neuen Rathaus der Kreuzungsbereich von Bahnhof-, Jahn- und Lindenstraße als „Shared Space“ mit Vorfahrtsregelung für die Fahrradstraße möglich ist. In diesem Zusammenhang kündigte die Verwaltung an, dass sie für den Bereich Bahnhof/nördliche Bahnhofstraße die Aufnahme in ein Förderprogramm zur Ausweisung eines neuen Sanierungsgebiets stellen will.

Die Entwicklung des Gewerbegebiets an der B 295 will die FDP schnellstmöglich einleiten. Die Frauen für Renningen möchten dies in der Gemeinderats-Klausur Ende Juni behandeln. Genau dies wird auch geschehen. „Es müssen alle Details auf den Tisch kommen, um zu sehen, wo auch Synergie-Effekte sind“, sagte der Erste Beigeordnete Müller mit Hinweis auf den Bau von Südrandstraße, Lückenschluss B 295/B 464 und Bau der Kreisstraße K 1008 über die B 295.