Renninger Feuerwehr Als Vizemeister Ticket für Olympia gelöst

Alles zusätzlich zum normalen Dienst, der es schon in sich hat

Viel Training ist nötig, um bei diesen Wettbewerben erfolgreich zu sein. Was motiviert die Feuerwehrleute, diese Herausforderungen zusätzlich zu ihrem „normalen“ Feuerwehrdienst, neben Beruf und Familie, zu suchen? „Mein Vater und andere Verwandte machen da auch schon lange mit“, erzählt Valentin Schneck. Man habe auch den Anspruch, sich sportlich zu beweisen und es mache einfach Spaß, sagen die beiden anderen. „Wir sind ein sehr gutes Team, wir machen das Ganze schon länger“, sagt Steffen Scherer, der schon vor sechs Jahren in Österreich dabei war. Eine Besonderheit in Renningen sei die lange Tradition für diese Wettbewerbe. Der ehemalige Feuerwehrkommandant Kurt Bader habe sie schon in den 1970er Jahren initiiert. 1973 nahm die Renninger Wehr erstmals an einem internationalen Wettbewerb teil. „Von dieser Historie profitieren wir heute noch“, meint Jonas Schumacher. Die erfahrenen Kameraden verraten den jüngeren Tipps und Tricks und kontrollieren die Abläufe. Während andere Feuerwehren keine Wettbewerbsgruppen hätten, bleiben die Renninger weiter erfolgreich dabei. „Unser Ziel ist es, junge Leute für diese Wettkämpfe heranzuziehen“, sagt Jonas Schumacher. Das werde immer schwieriger, weil schon die reguläre Feuerwehrausbildung immer umfangreicher werde, fügt Valentin Schneck hinzu.