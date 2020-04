Renningens neuer Stadtarchivar Wer Geschichte studiert hat, kennt Renningen

Was ihn an der Geschichte von Renningen besonders fasziniert, sind vor allem kleine historische Besonderheiten, die aus Sicht eines Historikers so klein allerdings gar nicht sind. „Aus der Zeit der Völkerwanderung, im 5. Jahrhundert, hat man hier zum Beispiel ein Grab gefunden, in dem ein Pferd mitbegraben wurde. So etwas gibt es nur ganz selten.“ 300 Jahre später ging Renningen in den Herrschaftsbereich des Klosters Weißenburg über, damals eines der ganz großen und wichtigen Klöster. Daher gibt es aus dieser Zeit mehrere Schriftstücke, in denen Renningen erwähnt wird, auch das gebe es nicht so häufig. „Anhand von solchen Aufzeichnungen kann man sehr schön in die mittelalterliche Welt eintauchen.“