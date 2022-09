Touché will man sagen: Am Mittwochmorgen, zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Malmsheim und Renningen ein Unfall zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen. Eine 50 Jahre alte Audi-Fahrerin war in Richtung Renningen unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr der Nord-Süd-Straße und der Kreisstraße zwischen Malmsheim und Renningen kam ihr ein PKW entgegen. Im Verlauf einer Kurve streiften sich der Audi und das entgegenkommende Fahrzeug. Die 50-Jährige und die unbekannte Person fuhren allerdings beide weiter. Nachdem die 50-Jährige einen Schaden an ihrem Auto festgestellt hatte, wandte sie sich an die Polizei. Der am Audi entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, sucht Zeugen und bittet insbesondere auch den entgegenkommenden Fahrzeuglenker, sich zu melden.