Renningen Wilde Verfolgungsjagd auf dem Roller

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 0.20 Uhr, hat die Polizei in Renningen einen 17 Jahre alten Rollerfahrer und dessen 16 Jahre alten Sozius vorläufig festgenommen, nachdem beide vor der Polizei geflüchtet waren. Beamte des Polizeireviers Leonberg führten in Malmsheim eine Kontrolle durch, als ihnen das Duo auf dem Roller auffiel. Die Polizisten wollten die beiden Jugendlichen stoppen, der Fahrer ignorierte das aber und gab stattdessen Gas. Die Beamten nahmen mit dem Streifenwagen die Verfolgung auf.