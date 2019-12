Mehr Radarkontrollen

„So muss man etwa Vorsorge treffen vor Fahrzeugen, die in den Gegenverkehr geraten“, heißt es in dem Brief an den Bundesverkehrsminister. Zudem fordert der Landrat, den Ausbau der Straße zu prüfen. „Mir ist bewusst, dass dies eher mittel- bis langfristige Überlegungen sind“, schreibt Roland Bernhard. „Dennoch sollten wir sie im Sinne des verkehrlichen Nutzens und der Verkehrssicherheit anstellen.“ Als Sofortmaßnahme hatte das Landratsamt vor Weihnachten Hinweisschilder aufgestellt, auf denen die Autofahrer um angepasste Fahrweise gebeten werden. Zudem hatten Landratsamt und die Polizei angekündigt, auf der B 464 häufiger zu blitzen.