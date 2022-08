Renningen Trotz Hitzepanne reicht es für Silber

„Der Internationale Feuerwehrverband hielt dort parallel einen riesigen Kongress mit vielen Veranstaltungen ab, bei denen wir uns auch umgeschaut haben“, erzählte er. Zurück zu Hause geht es nach all den Herausforderungen, die neben dem „normalen“ Dienst in der Feuerwehr zu leisten sind, schon wieder los mit dem Training. Denn Mitte September starten sie bei einem Wettkampf des Feuerwehrverbands Rheinland-Pfalz in Koblenz. Danach müsse man schauen, wie es weitergeht, sagen sie.

Es sei schwierig, Leute zu bekommen, die zusätzlich zu allem anderen noch einmal in der Woche für die Wettkämpfe trainieren wollen. Früher habe es im Kreis Böblingen viel mehr Konkurrenz gegeben. Auch in Renningen waren immer zwei Mannschaften aktiv. Heute gebe es nur noch eine A-Gruppe (bis 30 Jahre) und eine B-Gruppe (bis 65 Jahre). Corona habe auch hier vieles verändert, so Tim Kühnle. „Aber es macht einen Riesenspaß“, betonte er. Und Ramon Kilian erzählte, dass er erst vor drei Monaten dazugestoßen sei. „Durch die gute Atmosphäre bei der deutschen Meisterschaft wurde ich schon angefixt. Eventuell mache ich weiter“, meinte er. Denn das nächste große Ziel ist wieder die Olympiade in vier Jahren. Davor stehen aber die Landes- und Bundesmeisterschaften. „Wenn wir so zusammenbleiben können, haben wir gute Chancen“, zeigte sich Tim Kühnle überzeugt.