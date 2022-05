Renningen Tag der offenen Tür im Naturtheater

Online-Stammtisch, online Tanzstunden

Indessen haben die vergangenen beiden Jahre dem Verein auch Vorteile gebracht. „Wir sind deutlich digitaler und dadurch auch oft schneller in der Entscheidungsfindung geworden“, erklärt die Vorstandsfrau Müller, die seit 26 Jahren im Verein aktiv ist. Zudem haben viele Vereinsevents wie Proben, Tanzstunden oder Improtheater online stattgefunden. Auch ein Online-Stammtisch ist ins Leben gerufen worden. „Wir haben in den letzten zwei Jahren sogar Mitglieder dazugewinnen können“, freut sie sich, „ich glaube, weil wir eben trotz der Pandemie das Vereinsleben lebendig gehalten haben.“

Die Freude ist über das große Interesse am Verein ist echt, trotzdem gibt sie allen, die gerne in Renningen auf der Bühne stehen möchten, zu bedenken: „Es braucht Durchhaltevermögen. Zum Beispiel ist das Wetter nicht immer so schön wie heute. Wir proben aber prinzipiell draußen, von Januar bis zur Premiere im Sommer.“ Das kann kalt, nass und unangenehm sein. „Und wenn ein Akteur während der Saison die Flügel streckt, ist das für den Rest der Truppe nicht so leicht wegzustecken“, sagt die erfahrene Amateurschauspielerin, „das kann das Ensemble schon mal an die Grenzen bringen.“

Aladdin und das Gespenst von Canterbury

Doch für diese Saison ist alles gut vorbereitet, am 26. Juni feiert das Familienstück „Aladdin und die Wunderlampe“ Premiere, am 2. Juli das Abendstück „Das Gespenst von Canterbury“.

Proben Wenn der Sonntagsspaziergang am Naturtheater vorbeiführt, dürfen Neugierige hereinkommen und bei den Proben zuschauen. Gäste sind stets willkommen. Mehr zum Verein unter www.naturtheater-renningen.de