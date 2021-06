Renningen Steffen Maisch ist der neue Stadtarchivar

„Mittlerweile habe ich mich ganz gut in die Bestände und Aufgaben eingefunden“, erzählt Steffen Maisch. Anfragen von Nutzern konnte er auch schon einige beantworten. „Außerdem war am Sonntag das erste Mal nach längerer Schließung das Museum wieder für Besucher geöffnet.“ Für Steffen Maisch, der auf Anfrage auch Führungen im Museum anbietet, war das eine Premiere. Acht Besucher durfte er an seinem ersten Öffnungstag begrüßen.

Archiv und Museum sind wieder geöffnet

Das Stadtarchiv und das Archäologische Museum befinden sich in den Räumen der Realschule am Renninger Schulzentrum. Das Archiv ist von Montag bis Freitag nach Vereinbarung geöffnet. Ein negativer Coronatest wird derzeit nicht benötigt. Kontakt: Telefon 0 71 59 / 92 47 87 oder per E-Mail an steffen.maisch@renningen.de.

Das Archäologische Museum ist für gewöhnlich immer am dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang ist derzeit ohne Test und Termin möglich. Allerdings ist die Personenzahl begrenzt. Sonderöffnungen für Gruppen können auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten jederzeit vereinbart werden.