Renningen Stadt plant neue Krippengruppe

Renningen - Auch wenn gerade noch viele Kinder zu Hause betreut werden und der Alltag an Schulen und Kindergärten erst langsam zurückkehrt, müssen die Kommunen weiter für die Zukunft und die Zeit nach der Krise planen. Da in Renningen und Malmsheim nach wie vor eine große Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren besteht, hat die Stadt bereits eine Kindergartengruppe in der Wiesenstraße in eine Krippengruppe umgewandelt. Als nächsten Schritt wird das Gebäude einen Anbau erhalten, um Platz für eine weitere Krippengruppe zu schaffen. Der Technische Ausschuss gab eine Empfehlung an den Gemeinderat, der am 25. Mai darüber entscheidet.