Renningen SPD macht sich für Hubschrauber stark

Nachdem unsere Zeitung vergangene Woche darüber berichtet hatte, dass die Petition „Rettungshubschrauber Christoph 41 muss in Leonberg bleiben“ nur schleppend läuft und noch viele Unterschriften fehlen, will die Renninger SPD – wie bei der Petition zum Erhalt des Leonberger Krankenhauses vor einigen Jahren – in örtlichen Einzelhandelsgeschäften und an den Infoständen zur Bundestagswahl Unterschriftenlisten auslegen. Die Infostände sind am Freitag, 24. September, von 14 bis 16 Uhr auf dem Renninger Wochenmarkt auf dem Ernst-Bauer-Platz und am Samstag, 25. September, von 10 bis 12 Uhr vor dem Cap-Markt in Malmsheim zu finden.