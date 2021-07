Renningen So werden Unternehmen digital

Podcast und Storytelling

In den acht vorangegangenen Pop-up-Laboren im Land, etwa im Main-Tauber-Kreis, in der Region Bruchsal oder in Ost-Württemberg, nahmen an 160 Veranstaltungen rund 3500 Menschen teil, zwei Drittel davon aus dem Kreis der KMU. Als in der Vergangenheit besonders nachgefragte Themen nannte der Projektleiter des Fraunhofer Instituts, Norbert Fröschle, der die Labore zusammenstellt, die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, dies sei gerade in der Corona-Pandemie aktueller denn je. Hierfür wird in Renningen ein dreistündiger Workshop angeboten.

Beliebt seien auch Podcast und Storytelling als Marketing Tools – auch das steht in Renningen auf dem Programm. „Jedes Programm ist ein Unikat und kommt mit Beteiligung der örtlichen Akteure zustande“, so Fröschle. Eine Besonderheit in Renningen ist das „Digitalisierungs-Barcamp“, ein freier Workshop, dessen Themen von den Teilnehmenden festgelegt werden.

So werden lokale Unternehmen sichtbar

Am Pop-up-Labor als „Innovationswerkstatt für kleine und mittelständische Unternehmen“ in Renningen ist eine Vielzahl von Akteuren beteiligt, beispielsweise der Verein Senioren der Wirtschaft im Kreis Böblingen. Deren Mitglieder sind mit vier Präsenzveranstaltungen vertreten, in denen es um Sanierung und Nachfolge geht, wie Thomas Röhmer erläuterte. Mit einem Infobus im Retrolook, dem „inmybus“ kommen die Vertreter des Zentrums für Digitalisierung Region Stuttgart aus Böblingen auf den Parkplatz bei der Mediathek.

In davor aufgestellten Pavillons gibt es ein umfangreiches Info-Angebot und einen Digitalisierungs-Workshop. An einem besonderen Ort, nämlich dem Geschäft Blumengarten Marquardt, findet am Dienstag, 27. Juli, eine Podiumsdiskussion statt zum Thema „Chance Digitalisierung – Lokale Unternehmen werden sichtbar“.

Derzeit ist etwa die Hälfte der Plätze für die Vorträge und Workshops belegt. Viele Interessierte würden sich kurzfristig anmelden. Zur Teilnahme an den kostenlosen Veranstaltungen, für die es auch eine Bescheinigung gibt, ist coronabedingt eine Anmeldung nötig. Die üblichen Hygienekonzepte müssen eingehalten werden.

Informationen

Alle Veranstaltungen mit weiterführenden Infos sind auf der Seite www.popuplabor-bw.de zu finden. Dort kann man sich auch anmelden.