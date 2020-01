Renningen Sein Motto: „Jammern füllt keine Kammern“

Renningen - „Ich habe das hier immer mit Leib und Seele gemacht“, sagt Andreas Kindler, der Vorsitzende des Kreisbauernverbands, über sein Amt, das er jetzt schon seit 20 Jahren ausübt. „Aber man darf an so einem Job nicht kleben.“ Er möchte das Amt in jüngere Hände weitergeben. „Wir brauchen Rebellen, junge Leute, die etwas verändern wollen.“ Aus diesem Grund wird der 56-Jährige beim Kreisbauerntag, der am 8. Februar stattfindet, nicht wieder antreten. Verbandsmitglied will er jedoch bleiben, gerne auch im Vorstand, und seinem Nachfolger mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zumindest einen Bewerber für das Amt gibt es: Daniel Dengler, Landwirt aus Sindlingen (Jettingen).