Renningen Radweg: Landrat verärgert über Bürgermeister

„Mein Eindruck war, dass wir mit dieser Verständigung einen für beide Städte gangbaren Kompromiss gefunden haben“, schreibt der Landrat Roland Bernhard Anfang Januar in einem Brief an die Bürgermeister von Renningen und Rutesheim, Wolfgang Faißt und Susanne Dornes, der unserer Zeitung vorliegt. „Natürlich stand diese Verständigung unter Gremienvorbehalt. Angesichts der schwierigen Ausgangslage war ich jedoch davon überzeugt, dass die Verständigung von allen Beteiligten offensiv vertreten und nicht ohne Not von dieser Kompromisslinie abgewichen wird.“ Sein Verständnis halte sich daher in Grenzen, wenn „der mühsam gefundene Kompromiss in Frage gestellt wird und durch abweichende Beschlussempfehlungen Fakten geschaffen werden“.