Renningen Protestaktion gegen Test- und Maskenpflicht

Renningen - So viele Zuhörer in einer Renninger Gemeinderatssitzung sind eine echte Seltenheit. Zwischen 30 und 40 Eltern unterschiedlicher Renninger Schulen haben sich am Mittwoch in der Stegwiesenhalle zusammengefunden. Sie sind aber nicht wegen eines bestimmten Tagesordnungspunkts hier, sondern um unter anderem gegen die Masken- und Testpflicht an Schulen zu demonstrieren. Mitten in der Sitzung stehen sie auf und halten Plakate hoch.