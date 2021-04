Renningen - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in einem Fall übernommen, der sich am Samstag in Renningen ereignet hat. Gegen 11.30 Uhr klingelte die Polizei an der Wohnungstür einer 24-Jährigen in Malmsheim, nachdem sie wegen Störung gerufen worden war. Als die Beamten die Wohnung betraten, in der sich neben der jungen Frau noch zwei Männer im Alter von 21 und 36 Jahren aufhielten, nahmen sie sofort Marihuanageruch wahr. Sie stellten rund 650 Gramm Marihuana, 600 Euro Bargeld und verschiedene Rauschgiftutensilien sicher.