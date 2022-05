Renningen Peter Müller bleibt Erster Beigeordneter

In Renningen herrscht kein Stillstand

In Renningen gebe es keinen Stillstand wie in manch anderen Kommunen, nannte Müller einen der Gründe, warum er in der Stadt weitermachen möchte. Es gebe Gestaltungsspielräume und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der Verwaltung herrsche ein gutes Betriebsklima, und Renningen sei eine lebendige Stadt, „die mir ans Herz gewachsen ist“, sagte der 53-Jährige.