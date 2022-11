Renningen Neue Container für Flüchtlinge in der Voithstraße

Mittlerweile sind in Renningen 174 geflüchtete Ukrainer registriert, berichtet Marcello Lallo, Leiter des Fachbereichs Bürger und Recht in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. 73 davon leben in privaten Haushalten und Wohnungen. „Sie werden von Ehrenamtlichen versorgt und unterstützt“, sagt Lallo. „Für diese Hilfe sind wir sehr dankbar.“ Eine Dauerlösung könne das nicht sein. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Stadt. Denn ukrainische Flüchtlinge werden bereits nach sechs Monaten vom Landkreis in die Zuständigkeit der Kommunen übergeben. Sie kommen dann aus der vorläufigen Unterbringung in die Anschlussunterbringung, um die sich die Kommunen kümmern müssen. Bei Flüchtlingen aus anderen Ländern dauert das für gewöhnlich zwei Jahre. Lallo: „Wir versuchen daher, alles, was nur möglich ist, anzumieten.“