Renningen Mühlgasse: Wohnungen statt Kulturscheune

Für das zweistufige Vergabeverfahren hat der Gemeinderat einen Punktekatalog beschlossen, bei dem das Kaufpreisgebot, die Qualität der denkmalgerechten Sanierung und besondere konzeptionelle Kriterien bewertet werden. Dabei spielen zahlreiche Unteraspekte eine Rolle wie etwa die Eingriffe in die denkmalgeschützte Bausubstanz oder die Inszenierung der denkmalgeschützten Einzelobjekte.

Auch soziale, Nachhaltigkeits- oder am Gemeinwesen orientierte Themen sowie die Stärkung des Quartiers werden bewertet. Zu letzteren könnten laut Peter Müller beispielsweise Carsharing-Plätze, ein kleiner Laden oder ein öffentlich zu nutzender Gemeinschaftsraum gehören. Der Denkmalschutz beim Regierungspräsidium Stuttgart redet ebenfalls mit. So müssen etwa die Stellung der Gebäude und der Charakter der historischen Hofanlage erhalten werden.

Vergabebeschluss ist für Oktober vorgesehen

Vor dem Vergabebeschluss im Gemeinderat, der für Oktober geplant ist, befasst sich ein Auswahlgremium mit den Bewerbungen. Diesem gehören Vertreter des Gemeinderats und der Verwaltung, ein Sachverständiger des Landesamtes für Denkmalpflege und des Heimatvereins an.

Trotz der Einigkeit, mit der der Gemeinderat dem Vorgehen zustimmte, herrschte auch eine gewisse Wehmut im Gremium. „Die Mühlgasse hat uns so lange begleitet“, sagte Wolfgang Steudle (CDU). „Es tut mir weh, dieses Gebäude nach all den Jahren jetzt so gehen zu lassen.“ Jochen Breutner-Menschick (Bündnis 90/Grüne) merkte an, dass es immer wehgetan habe, das Gebäude so lange leerstehen zu lassen.

„Wir haben uns auch dazu durchgerungen, diesen Weg mitzugehen“, so Marcus Schautt (Freie Wähler). „Es wäre doch gut, wenn das Hauptaugenmerk nicht darauf liegt, dass wir Geld verdienen wollen, sondern dass das Gebäude öffentlich erhalten wird.“ Jan Hambach (SPD) betonte, dass dieses „wichtige Gebäude für die Öffentlichkeit weiter zugänglich“ sein sollte.