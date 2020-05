Renningen - Gastronomen und Einzelhändler sollen in Renningen die Möglichkeit bekommen, Freiflächen kostenlos zu nutzen. Das schlägt die SPD-Gemeinderatsfraktion vor. Auch soll die Stadt prüfen, was es kostet, wenn sie den Wirten die Sondergebühren für das Bewirtschaften von Außenflächen in diesem Jahr komplett erlassen würde.