Renningen Letzter Gottesdienst an der Krippe

„Es ist keine normale Schlussfeier, es ist die Schlussfeier“, betonte Johannes Schmalzl. Das sei ein Schlusspunkt in schwieriger Zeit angesichts von Corona, so der ehemalige Stuttgarter Regierungspräsident und jetzige Hauptgeschäftsführer der IHK Region Stuttgart. Er sprach auch die Missbrauchsdebatte in der katholischen Kirche an. „Es kommt auf uns an, wie es mit unserer Kirche weitergeht“, sagte er. Es gehe bei all dem auch um Machtmissbrauch. „Unsere Mater ecclesiae hat ein Problem mit männlichen Machtstrukturen“, so Schmalzl. Es gebe so viele engagierte Frauen. Sie müssten endlich ordiniert werden dürfen, die Diakonweihe von Frauen müsse möglich werden, Deutschland solle dabei vorangehen. Ohne mehr Mitsprache von Frauen in der Kirche habe diese keine Zukunft.

25 Gottesdienste und 100 Führungen

Pfarrer Pitzal dankte in seinem Rückblick auf die letzte Krippensaison den Stiftungsräten der Franz-Pitzal-Stiftung Renninger Krippe, dass die Krippe, wenn auch eingeschränkt, stattfinden konnte. Zwölf Redner aus Politik und Kirche, 25 Gottesdienste, zu denen jeweils nur 60 Besucher zugelassen waren, sowie 100 Führungen gab es dieses Mal. Sein Fazit: Die Krippe sei trotz der Einschränkungen wieder begeistert angenommen worden, und es sei gelungen, Gemeinschaft herzustellen.

„Auch wenn der Stadt die Krippenstiftung und das Krippenmuseum bleiben, so brauchen wir dich, unseren Ehrenbürger, weiterhin in Renningen,“, sagte der Bürgermeister zu Franz Pitzal. „Es ist schön, dass du weiter hier wohnen und zwischen Leinzell und Renningen pendeln kannst.“ Der Pfarrer hat sich vorgenommen, in absehbarer Zeit zu seiner Schwester nach Leinzell zu ziehen.

Mit der „Renninger Rose“ bedankte sich Franz Pitzal bei Hildegard Butsch, Margarete Maier, Monika Krämer und Regina Steiner-Tatzel für ihre aufwendige Arbeit beim Registrieren der Besucher sowie bei Manfred Reichrath für seine intensive Mitarbeit an der Krippe.

Feierlicher Abschied in der Kirche und im Freien

Franz Pitzal

war fast 50 Jahre der Pfarrer der katholischen Gemeinde in Renningen. Am 1. Advent 2021 endete sein pastoraler Dienst in Renningen. Im Anschluss organisierte er trotzdem ein letztes Mal die Renninger Krippe und leitete die Gottesdienste. Am Sonntag, 13. Februar, wird er mit einem Gottesdienst offiziell aus seinem Dienst verabschiedet. Beginn ist um 11 Uhr in der Bonifatiuskirche.

Der Gottesdienst

Zu Gast wird der Domkapitular Holger Winterholer von der Diözese Rottenburg-Stuttgart sein. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es vor der Kirche bei einer Begegnung im Freien die Möglichkeit für alle Interessierten, sich von Franz Pitzal zu verabschieden. Verschiedene offizielle Vertreter werden Grußworte sprechen. Als Schlecht-Wetter-Schutz werden Zelte aufgestellt.