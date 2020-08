Renningen/Leonberg Betrunkener randaliert und will Polizisten verletzen

Als er in Gewahrsam genommen wurde, begann er in der Zelle zu randalieren. Er trat nach den Beamten und den Einrichtungsgegenständen und verletzte sich selbst am Kopf. Wieder musste ein Rettungswagen anrücken. Nachdem seine Verletzung versorgt worden war, brachten die Polizisten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Mit Kopfstößen versuchte der Mann, die Polizisten auf der Fahrt und später im Krankenhaus erneut zu verletzen. Als man mit ihm später wieder auf der Dienststelle war, beleidigte er die Beamten noch. Er wurde am Dienstagmorgen aus dem Gewahrsam entlassen und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.