Renningen - Zahlreiche Gottesdienste und Begegnungen gibt es in dieser Woche in der großen Krippe in Malmsheim. An Silvester um 17.30 Uhr feiert Pfarrer Franz Pitzal eine Jahresschlussfeier. An Neujahr spricht um 17.30 Uhr die Leonberger Landtagsabgeordnete Sabine Kurtz (CDU). Dazu spielen die Jagdhornbläser Heimsheim.