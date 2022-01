Projekte in Lateinamerika gefördert

Weitere Länder in Asien, in denen von Renningen aus geholfen wurde, waren Israel, Nepal, Indonesien, Kambodscha, Osttimor und Myanmar. In Lateinamerika wurden Projekte in Brasilien, Kolumbien und Bolivien Projekte unterstützt. „Hier geht es vor allen Dingen um Kinder und die dazugehörenden Einrichtungen“, teilt die Kirchengemeinde mit. In Afrika konnte in neun Ländern geholfen werden, darunter auch das schwer durch Terror erschütterte Land Südsudan.