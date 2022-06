Renningen Kind bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war eine 41 Jahre alte Skoda-Fahrerin gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 295 von Weil der Stadt in Richtung Leonberg unterwegs. Sie wollte an der Einmündung zur Kreisstraße 1015 nach links in Richtung Renningen abbiegen. Die Ampel zeigte ihr hierfür Grün. Wie die Polizei weiter berichtet, überquerte eine 70-jährige Seat-Fahrerin zu demselben Zeitpunkt die Einmündung in Richtung Weil der Stadt. Sie war aus Richtung Leonberg gekommen und übersah mutmaßlich, dass die Ampel für sie Rot zeigte.