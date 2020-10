Renningen Kartenumtausch für Marshall-Konzert

Renningen - Wie die Renninger Krippe gehören für viele die Weihnachtskonzerte von Marc Marshall in der Martinuskirche zur Weihnachtszeit dazu. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich jedoch einige Änderungen ergeben: Die Krippe fällt aus, und für das Konzert am 19. Dezember gelten ebenfalls andere Vorgaben als zu Beginn des Kartenvorverkaufs: Das Konzert wurde von der Martinuskirche Malmsheim in die größere Rankbachhalle in Renningen verlegt. Selbst dort dürfen sich nach aktuellem Stand nur noch 100 Personen gleichzeitig aufhalten.