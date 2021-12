Die Anwohner sollten in dieser Zeit kein Wasser aus ihrer Hausleitung entnehmen, da sonst Luft hineingelangen könnte. Es ist daher ratsam, sich vorher genügend Wasser bereitzustellen, kündigt die Stadtverwaltung an. Damit man nicht versehentlich das Wasser anstellt, empfiehlt die Stadtverwaltung, den Haupthahn des Wasserzählers zu schließen. Bei Nichtbeachtung können Beeinträchtigungen an Geräten wie zum Beispiel Filter, Waschmaschinen, Druckspüler, Boiler oder Durchlauferhitzer auftreten.