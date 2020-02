Renningen - Ein Hund hat in Renningen eine 15-Jährige in die rechte Wade gebissen. Das teilt die Polizei mit und bittet Zeugen, sich zu melden. Denn der Hundehalter hatte sich nach dem Vorfall aus dem Staub gemacht. Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg erst jetzt berichtet, ereignetet sich der Vorfall schon am Samstag gegen 17.30 Uhr.