Renningen/Heimsheim - In die Gruppe an Städten und Gemeinden, die Eltern die Gebühren für Kindergärten, Horts und ähnliche Einrichtungen für die Zeit des Lockdowns erlassen, hat sich nun auch Renningen eingereiht. Die Stadt möchte zum Teil sogar Gebühren aus Dezember rückerstatten, was nicht in allen Kommunen der Fall ist. In Heimsheim hatte der Gemeinderat den Gebührenerlass für Januar bereits vor einigen Wochen befürwortet und nun auch für Februar einen entsprechenden Beschluss gefasst.