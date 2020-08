Renningen - Der Sportfliegerclub Leonberg ist weiterhin in den Top Ten der deutschen Quali-Liga im Segelfliegen. Von 400 teilnehmenden Fliegergruppen liegen sie derzeit auf Platz neun, dieses Wochenende kann ein letztes Mal gestartet werden, dann fällt die Entscheidung. Bei der Segelflugliga handelt es sich um einen dezentralen Wettbewerb. Gewertet werden alle Strecken, die die teilnehmenden Gruppen von ihrem eigenen Flugplatz aus in einer Saison zurücklegen. Holger Leicht und Matthias Lederer vom SFC gelang dabei sogar ein Streckenflug von mehr als 600 Kilometern bis zum Mont Blanc (Bild). Noch haben die Flieger aus Malmsheim die Chance, in die Zweite Bundesliga aufzusteigen. Dafür müssten sie allerdings mindestens Platz sieben erreichen. Das könnte am Wochenende eine echte Herausforderung werden. Die Aussichten sind fürs Fliegen nämlich alles andere als ideal, sagt Leicht. Sogar Gewitter sind möglich. Am Sonntag sieht es dafür etwas besser aus.