Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen 200 Kilogramm schweren Tresor aus einem Firmengebäude in Renningen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter gegen 3 Uhr ein Fenster des Gebäudes in der Raitestraße auf und gelangten so in einen Büroraum. Daraus entwendeten sie den 50 auf 50 Zentimeter großen Tresor. Aufgrund des Gewichts geht die Polizei davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss. Im Tresor soll sich unter anderem Bargeld in vier- bis fünfstelliger Höhe befunden haben.