Renningen Drive-Thru-Teststelle völlig ausgelastet

Renningen - „Wir sind ausgebucht“, sagt Lars Pannicke, einer von zwei Geschäftsführern der Firma Viamed, die in Renningen eine Drive-Thru-Teststelle am Einkaufszentrum-Süd betreibt. Seit Ausrufen der Alarmstufe habe die Nachfrage deutlich zugenommen – so sehr, dass es bei der Renninger Teststelle kaum freie Termine gibt, sogar Leute abgewiesen werden müssen. Im Minutentakt wird hier inzwischen getestet, mindestens sieben Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche.