Renningen Die Rosenstraße wird entschleunigt

Renningen - Das Wohngebiet rings um die Rosenstraße in Renningen muss saniert werden. Doch nach Ende des Baulärms wird es dort wohl deutlich ruhiger zugehen. Die Rosenstraße wird nämlich zusammen mit Teilen der Blumenstraße, der Lessing-, Schubert- und Stifterstraße in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt. Das bedeutet: Dort darf nur noch Schrittgeschwindigkeit gefahren werden, dafür werden die Gehsteige entfernt. Parken ist nur in gekennzeichneten Flächen erlaubt. Eine zweite große Änderung betrifft den Übergang zur Rutesheimer Straße. Bislang war die Rosenstraße Sackgasse. Am Ende der Bauarbeiten wird es einen Durchbruch zur Rutesheimer Straße geben.